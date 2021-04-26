BIST 1.365
DOLAR 8,35
EURO 10,10
ALTIN 476,93
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

İkna edilen PKK/KCK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Adana'da 2014'te PKK/KCK'nın dağ kadrosuna katılan örgüt mensubu, ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak çalışmaları sonucu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan A.T'nin teslim olması için ikna süreci başlatıldı.

Örgüt mensubu A.T, ikna sürecinde yapılan görüşmeler sonucu Silopi Hudut Takımı Kapılı Karakolu'na teslim oldu.

A.T, adli işlemler için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Arefe günü ne zaman 2021 Ramazan arefesi tatil mi?
Son dakika! Sputnik V'nin Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya varıldı
Tam kapanma ne demek tam kapanma olacak mı sesler yükseldi
BİM'den özür açıklaması!
İTO'dan banka kredileriyle ilgili iki yeni talep! Hem erteleme hem yeni olanaklar...
Kabine toplantısı bugün mü saat kaçta 26 Nisan kabine toplantısı sonucu
İmalat sanayinde kapasite kullanım oranı arttı
Şırnak'ta FETÖ operasyonu! 1 şüpheli tutuklandı
Fatoş Altınbaş sevgilisi kimdir Burak Akbaş ne iş yapıyor?
Gaziantep'ten korkunç haber! 16 yaşındaki İsa evin balkonunda kendisini astı
Yorumlar