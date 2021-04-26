Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, 'Türkiye ve İsrail arasında arabulucu olabiliriz' mesajı verdi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, CNN TÜRK yayınına konuk oldu.

Hacıyev, Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesini, 'ABD tarafından yapılan sert ve tarihi yanlışlık' olarak değerlendirdi. Alınan kararın 'tarihin siyasi amaçlar için kullanılmasından başka bir şey olmadığını' söyleyen Hacıyev, 'bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğinin' altını çizdi.

'100 yıl önceki sahte bir tarihe' bakmaktansa günümüz tarihine bakmanın daha yerinde olacağını söyleyen Hikmet Hacıyev, “Türklerin şanlı tarihinde kimseye karşı böyle bir tavrı olmamıştır” dedi.

Hacıyev ayrıca, 'Hocalı Katliamı'na ABD Kongresi ya da yetkililerinin dikkat etmediklerine' vurgu yaptı.

'Ermenistan'ı geriye atmış bir adımdır'

Ermeni diasporasının yanlış yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı, şöyle devam etti:

"Burada maksat tarihi siyasete alet olarak kullanmaktır. Kardeş Türkiye’ye karşı bir baskı unsuru oluşturmaktır. Ama buradaki en büyük yanlış Ermeni diasporası yapmaktadır. Onlar geleceğe bakmak yerine geçmişin esiri olmuşlardır. Kafkas Bölgesi’nde belki de sınırların açılması ve yeni iletişim projelerinin hayata geçirilmesi gibi konuların konuşulduğu noktada böyle bir kararın kabul edilmesi Ermenistan’ı yine geriye atmış bir adımdır".

'Destek vermeye hazırız'

Türkiye ile işbirliği neticesinde Azerbaycan gazını Akdeniz pazarına çıkarmış olduklarını söyleyen Hacıyev, soru üzerine Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili de konuştu. Bir arabulucuk ihtiyacı olursa Azerbayan’ın bu konuda rol oynayabileceğini belirten Hikmet Hacıyev, eğer Türkiye ve İsrail tarafından böyle bir niyet olursa Azerbaycan’ın da bu konuda destek vermeye hazır olduğunu söyledi.