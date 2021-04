Canan Ergüder eşi kimdir Kenan Ece kaç yaşında?

Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alan başarılı oyuncu Canan Ergüder'in hastalığı merak konusu oldu. Meme kanseri olan 43 yaşındaki Canan Ergüder iki kez evlendi. Son evliliğini kendi gibi oyuncu Kenan Ece ile 2017 yılında yaptı Demir adında oğlu var. Peki Canan Ergüder kimdir, hangi dizilerde rol aldı?

Birçok dizide rol alan Canan Ergüder, meme kanserine yakalandı ve tedavi süreci başladı. Morali çok yüksek olan ve hayranlarının desteği ile mutlu olan Canan Ergüder'in hayatı da merak konusu oldu. Güllerin Savaşı dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu iki kez evlilik yaptı. İlk evliliğini Christopher Burke ile yapan başarılı oyuncu 2017 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan Ece ile evlendi. Peki kimdie Canan Ergüder, kaç yaşında

Canan Ergüder kimdir: Canan Ergüder 15 Temmuz 1977 İstanbul doğumlu. Canan Ergüder tiyatro eğitimine öncelikle Amerika'da Franklin and Marshall College'da başlayıp, daha sonra The New School University Actors Studio Drama Program'da yüksek lisans derecesiyle devam etti. Ayrica LAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atölyesine katıldı. Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003'te kazanıp Ellen Burstyn, Carlin Glynn, Lee Grant, Elaine Stritch ve David Marguelis gibi isimlerle çalışma fırsatına sahip oldu.

Actors Studio ve Baryshnikov Foundation aracılığı ile Workcenter di Jerzy Grotowski & Thomas Richards'dan Mario Biagini'nin oyunculuk atölyesinde çalışmak için seçildi. 2007 International Hoboken Film Festival'inde Shooting Johnson Roebling adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy için En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Oynamış olduğu bazı oyunlar Graceland, Rattlesnake, Twelfth Night, Love's Labor's Lost, Three Sisters ve Arcadia' dır. 2007'de Türkiye' de Bıçak Sırtı dizisiyle televizyon sektörüne adım atıp; akabinde Binbir Gece ve Behzat Ç: Bir Ankara Polisiyesi dizileriyle devam etti. 2009 Afife Jale Tiyatro ödüllerinde Bayrak adlı oyunda canlandırdığı Kadınrolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncu'su seçildi. 2010’dan bu yana Will, Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm, Russel Crowe’ un yönettiği The Water Diviner ve Hiner Saleem’in yönettiği Tight Dressadlı filmlerde rol aldı. 2014-2016 yılları arasında Güllerin Savaşı dizisinde Gülfem Sipahi olarak boy gösterdi. Son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol aldı.

Prof. Dr. Üstün Ergüder'in kızıdır. 2017 yılında oyuncu Kenan Ece ile evlenmiştir. Demir isminde bir çocukları vardır.