BIST 1.364
DOLAR 8,30
EURO 10,04
ALTIN 475,00
HABER /  DÜNYA
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Afganistan'da Taliban polis aracına saldırdı: 8 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinde polis aracına düzenlediği silahlı saldırıda 8 polis hayatını kaybetti.

Abone ol

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Gül Haydar Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Logar'ın Muhammed Aga ilçesindeki bakır madeninin güvenliğini sağlayan polis aracına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Ahmadi, saldırıda madenin güvenliğini sağlayan 8 polisin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Militanlar daha önce de aynı madende çalışan güvenlik güçlerine silahlı saldırılar düzenlemişti.

Bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan da istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde son 10 günde 63 sivilin Taliban tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Canan Ergüder'e ne oldu hastalığı ne? Canan Ergüder ne kanseri?
Bakan Mustafa Varank duyurdu: Eylül 2018'den bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştı
Bugün orucun kaçıncı günü Ramazan arefesine kaç gün kaldı?
Burak Yılmaz destan yazdı Fransa basını göklere çıkardı
İkna edilen PKK/KCK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Arefe günü ne zaman 2021 Ramazan arefesi tatil mi?
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Viscoran İlaç Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaştı
Trabzonspor'da Edgar IE sakatlandı
Tam kapanma ne demek tam kapanma olacak mı sesler yükseldi
BİM'den özür açıklaması!
Yorumlar