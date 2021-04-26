Hakkari'de üretti ünü dünyaya yayıldı! ABD, İran, İsviçre, İngiltere'den sipariş yağıyor
Terör nedeniyle uzun yıllar tarımsal faaliyet yapılamayan Hakkari'de üretilen ürüne yurt dışından sipariş yağıyor.
Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, daha önce hiç ilaç kullanılmayan topraklarda üretilen susamların tarihi taş değirmende öğütülmesiyle elde edilen tahin, doğallığı ve lezzetiyle ilgi görüyor. Üretilen tahin yurt dışından talep görüyor
Ilıman iklimi nedeniyle incir, nar, pirinç ve Trabzon hurması gibi ürünlerin de yetiştiği ilçede, çiftçilere katma değer sağlamak amacıyla Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle 3 yıl önce hayata geçirilen "Zap Vadisi Projesi" devam ediyor.
Doğal yöntemlerle yetiştirilen ürünleri "Zap" markasıyla satışa sunan Kaymakamlık, çiftçilerin ilçenin bakir topraklarında daha fazla üretim yapabilmeleri için bazı kalemlere alım garantisi verdi.
Bu ürünlerin başında gelen ve daha önce kent genelinde 2,5 ton civarında olan susamın üretimi de verilen desteğin yanı sıra ekim alanlarının da genişlemesiyle 4 katına çıktı.