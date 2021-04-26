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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Soykırım' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Biden'ın 'Soykırım' ifadeleri "Tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yok. Değişen tek şey siyasi karardır." dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi ile İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli’nde açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olayları için “soykırım” ifadesini kullanmasına tepki gösteren Şentop, şunları söyledi:

"Bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikar'' 

Ermenistan ve Ermeni diasporasının, 'Büyük Ermenistan' hayaline kapılarak Ermenileri sözde 'soykırım' iddialarıyla Türkiye'ye yönelik nefret duygularıyla tahrik etmelerinin bir sonucu olarak, bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır.

"Karar siyasidir tarihi hiçbir bulgu yoktur'' 

İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır. İlmi delillerle gerçeklerle kimin soykırımcı olduğunu yüzlerine haykırmanın zamanı gelmiştir.

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