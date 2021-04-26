ABD Başkanı Joe Biden'in 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' nitelemesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "ABD'nin iç meselesi" dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden'in 24 Nisan 1915 olaylarına ilişkin 'soykırım' nitelemesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "ABD'nin iç meselesi" dedi.

Soykırım ABD'nin iç meselesi

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Biden'ın 'soykırım' açıklamasına ilişkin soruları karşısında "ABD'nin iç meselesi" yanıtını verdi.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarından 'soykırım' olarak söz etmiş ve "Ermenilerin hikâyesini onurlandırıyoruz. Acılarını görüyoruz. Tarihi teyit ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.