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Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı

Son bir haftada yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. 48 kişi gözaltına alındı.

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Şırnak’ta terörün finans kaynağı olan kaçakçılık ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

19-25 Nisan 2021 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyonlar düzenlendi.

Ele geçirilenler
Operasyon kapsamında yapılan aramalar sonucunda 30,75 gram esrar, 25,8 gram kokain, 16,87 gram metamfetamin, 6,08 gram eroin, 5 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ecstasy, bin 720 paket kaçak sigara, 21 adet kaçak cep telefonu, 35 adet cep telefonu aksesuarı ve 3 şişe kaçak içki ele geçirildi.

1 şüpheli tutuklandı 
Toplam 48 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Bir şüpheli çıkarıldığı adli makam tarafından tutuklanırken, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

8 şüpheli gözaltına alındı
Ayrıca kaçakçılık ve asayiş ile ilgili olarak Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından da çalışmalar yapıldı.

4 şüpheli asayiş ve 4 şüpheli kaçakçılık suçundan olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslar gerekli yasal işlem yapılmak üzere ilgili birimlerine teslim edildi.

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