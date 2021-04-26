BIST 1.364
DOLAR 8,30
EURO 10,04
ALTIN 475,00
HABER /  GÜNCEL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021 haber geldi

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları Açık Öğretim Fakültesi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. 2 ve 6. yarıyıl dersleri için 10-12 Nisan tarihleri arasında online sınav gerçekleşmişti. 4 ve 8. yarıyıl derslerinin sınavları ise 19 Nisan'da sona erdi.

Abone ol

AÖF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. 19 Nisan tarihi itibariyle sona eren sınavlara katılım gösteren yurt genelineki binlerce öğrenci, AÖF sınav sonuçları açıklandı mı aramaları yapmaya devam ediyor. Peki merakla beklenen 2021 AÖF sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sınav tamamlandı: Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 10-11-12 Nisan ve 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlendi. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre oldu.

İtirazlar sona erdi: 17-18-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınav sorularına itirazlar 22 Nisan Perşembe saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonunda bulunan Sınav sekmesi üzerinden yapılabildi. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak: Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz.’ denildi.

Henüz sonuçlar erişime açılmadı. Konuya dair bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırıkkale'de feci kaza! Refüje çarpıp karşı şeride devrildi: Çok sayıda yaralı var
Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı
İsrail-Türkiye gerilimiyle ilgili Azerbaycan'dan sürpriz öneri
Canan Ergüder eşi kimdir Kenan Ece kaç yaşında?
Thodex mağduru zararının giderilmesi için alacak davası açtı
Ankara Valisi Vasip Şahin: Önümüzdeki 15 gün boyunca ağır hasta sayısı artacak
Afganistan'da Taliban polis aracına saldırdı: 8 ölü
Canan Ergüder'e ne oldu hastalığı ne? Canan Ergüder ne kanseri?
Bakan Mustafa Varank duyurdu: Eylül 2018'den bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştı
İran devlet televizyonunda Türk şair Fuzuli'ye hakaret edilmesi tepkilere neden oldu
Yorumlar