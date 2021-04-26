BIST 1.364
DOLAR 8,30
EURO 10,04
ALTIN 475,00
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mardin'de 50 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Koruköy kırsalında, jandarma ekiplerince 50 kilo plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini duyurdu.

Abone ol

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında; Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın uzmanı İslam Memiş'ten bomba altın ve gümüş tahmini: Gram altın Haziran'da 600 lira...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Soykırım' açıklaması
Ayrılmak istemedi! Antalya'da erkek arkadaşını kanlar içinde bıraktı
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan 'soykırım' açıklaması! ABD'nin iç meselesi
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır 2021 haber geldi
Kırıkkale'de feci kaza! Refüje çarpıp karşı şeride devrildi: Çok sayıda yaralı var
Şırnak’ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 48 gözaltı
Nisan ayında 18 lira daha arttı! Açlık sınırı 3 bin 414 liraya yükseldi
İsrail-Türkiye gerilimiyle ilgili Azerbaycan'dan sürpriz öneri
Canan Ergüder eşi kimdir Kenan Ece kaç yaşında?
Yorumlar