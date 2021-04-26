İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mardin'de 50 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Koruköy kırsalında, jandarma ekiplerince 50 kilo plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini duyurdu.Abone ol
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında; Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" dedi.