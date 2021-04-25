Altın fiyatları son ayların en yüksek seviyelerinde. Gram altın Cuma günü 482 lirayı, gram gümüş 7 lirayı geçti. Altın ve finans uzmanı İslam Memiş'ten piyasalarla ilgili dikkat çeken uyarılar geldi. Piyasayı 'Kurtlar Vadisi'ne benzeten İslam Memiş, gram altın için bomba tahminlerde bulundu.

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Altın ve gümüş fiyatlar 2021in rekorlarını tek tek kırarken, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten bomba tahminler ve uyarılar geldi. Gram altın için 500 lirayı geçecek diyen İslam Memiş, yatırım için şu anda altın almalı mı yoksa satmalı mı sorusuna da cevap verdi.

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği pik ile son haftaların en yüksek seviyesine çıktı. Bir ara 482 lirayı gören altın fiyatları haftanın son iş gününü 478 lira bandında tamamladı. Altın fiyatlarındaki artışla birlikte gümüş fiyatları da hareketlendi. Gümüşün gram fiyatı 7 lira 1 kuruştan haftayı tamamladı. Serbest piyasada dolar kuru 8 lira 38 kuruşa kadar çıkarken euro ise 10 lira 15 kuruşa yükseldi.

Altının ons fiyatı 1776 dolardan haftayı kapatırken, gümüşün ons fiyatı ise 26 dolara yükseldi. Altın fiyatlarındaki büyük çıkışla birlikte Kapalıçarşı'da altın fiyatları şu şekilde oluştu: Gram altın 478 lira, Çeyrek altın 791 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 224 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 438 liradan işlem gördü.



İslam Memiş: Ortalık tam Kurtlar Vadisi oldu

Gram altın fiyatlarında yaşanan yukarı yönlü hareketleri değerlendiren altın uzmanı İslam Memiş şu tespitlerde bulundu:

- Altın fiyatları aldı başını gidiyor. Ortalık tam Kurtlar Vadisi oldu. Ben Merkez Bankası'nın faiz kararından dolayı dolar kurunda gerileme beklemiştim ama karar metnindeki düzeltme o beklentiyi de ortadan kaldırdı.

Bundan sonra düşüş diye bir şey yok!

- Bundan sonra artık düşüş diye bir şey yok. Bundan sonra herkes gözünü yukarıya doğru çevirecek. Dolar kurunda 9 TL, gram altında 600 TL ve gümüşte 12 TL öngörülerimin artık yolu açıldı. Altın piyasasında bir alım fırsatı olacağını tahmin ediyordum ama o ihtimal de kalmadı.

Haziran sonunda gram altın 600 lira

- Gram altında artık 500 TL'li rakamları gündemimize alacağız. Mayıs ve Haziran aylarında ise gram altın fiyatlarında ciddi bir yükseliş meydana gelecektir. Haziran sonunda gram altın için 600 TL'li rakamları konuşacağız.

Kimse 3 kuruş kar için altınını satmasın

- Bunun için kimse rehavete kapılıp üç kuruş kar için varlıklarını satmasınlar. Dünyada riskler devam ettiği sürece varlıklarında al sat yapanlar zarar etmeye devam edecekler.

- 400 TL'ye aldığın gram altını 472 TL'ye satıp karını aldın, çok güzel. Ne olmuş oluyor sen Türk lirasına döndün. Bununla da kalmadın altın piyasasından da çıktın.

- Türk lirası değer kaybetmeye devam ediyor ne oldu senin 70 TL'lik karın. Sattığın altını geri alabilecek misin? Altın piyasası daha sana 3-5 ay alım fırsatı verecek mi zannediyorsun.

- Beni takip eden insanlar bana soruyorlar işte altın şu kadar oldu satalım mı veya dolar şu kadar oldu satalım mı? Ben bugüne kadar kimseye sat diye bir şey demedim. Bunu demem de!

- Ben satmaktan yana değilim. Benim yatırım anlayışım birikimden, tasarruftan yanadır. Satmayı değil arttırmayı düşün." İfadelerini kullandı.