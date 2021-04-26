Bu arada Vural B.’nin hasımları evi basarak silahlarla ateş etti. Genç kadın evde korku dolu anlar yaşadı. Vural B. hasımları gittikten sonra hem eşini hem de H.Y.’yi kendisini suçladıkları için darp edip bir odaya koyup kapıyı ateşe verdi. Yanma tehlikesi geçiren iki kadın kendi imkanlarıyla kurtuldu. Vural B. daha sonra da H.Y.’yi yine bir odaya koyup üzerine kapıyı kilitledi.