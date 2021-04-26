ABD Başkanı Joe Biden'in sözde soykırım yalanını tanımasına karşı kardeş ülke Azerbaycan'ın sivil toplum kuruluşlarından Türkiye'ye destek çığ gibi geldi.

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ABD Başkanı Joe Biden’in “Ermeni soykırımı” terimini kullanmasının ardından, ABD’nin Türkiye üzerindeki baskı politikasına karşı protestolar dünya çapında büyüyor.

Azerbaycan kamuoyu da bu konuda Türkiye ile açıkça dayanışma gösteriyor. Böylece duyurunun ardından Azerbaycan’daki tüm sosyal ağ profilleri Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile kaplandı.

“Neden Türkiye’nin ortak bir komisyon kurma ve o dönemin olaylarını birlikte soruşturma teklifini reddediyorlar?”

Konuyla ilgili sert bir açıklama yapan Azerbaycan Türkiye Evi Başkanı Tenzila Rüstemhanlı, “Türkiye’nin ortak komisyon kurma ve o dönemin olaylarını birlikte soruşturma teklifini neden reddediyorlar? Ermeni lobicilerinin sahte propagandasının kurbanı olan Joe Biden’ın “soykırım” terimini kullanması, ABD hükümetinin tarihi bir hatasıdır. Biden’dan önceki cumhurbaşkanlarına da Ermeni lobisi tarafından baskı yapıldı, ancak hiçbir ABD başkanı bu hatayı yapmadı. ABD Başkanı aslında böyle bir olayın tarihte hiç yaşanmadığını bilmeliydi. Türkiye’ye siyasi çıkarları için baskı yapma niyeti, ABD’nin tarihi bir hata yapma hakkını tanımıyor. Her lider kullandığı ifadelere dikkat etmelidir. Joe Biden, tarihin tahrif edilmesini bir “soykırım” olarak adlandırabiliyorsa, o zaman başkan olduğu Birleşik Devletler’in tarihine bakmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri, yerli halkların kitlesel imhası üzerine kurulmuş bir millettir. Sahte bir tarih ortaya atanlar, o dönemin olaylarına dikkatle bakmalıdır.”

“Hocalı soykırımına neden tarihsel ve siyasi bir değerlendirme vermiyorlar?”

Bu uzak bir tarih değil. Bu, Türkiye’ye ve Türkiye’ye karşı bir önyargı, çifte standart bir yaklaşım. 1915’Te Ermenilere soykırım yapıldıysa, ellerinde gerçekler ve deliller varsa, Türkiye’nin ortak komisyon kurma ve o dönemin olaylarını birlikte soruşturma teklifini neden reddediyorlar? ” retorik bir soru sordu.

“Biden soykırımı görmek istiyorsa, Birleşik Devletler tarihine baksın”

Türkiye konusunda hassasiyeti ile bilinen “Kızılbaş” Gençleri Bilgilendirme Birliği başkanı Agil Farajov da sert konuştu. Ona göre, Ermeni lobisinin yalanları doğru kabul etmek için “soykırım” terimini kullanması, ABD hükümetinin kendi tarihi konusundaki bilgisizliğinin bir göstergesi olduğu kadar tarihi bir hatadır. Eski ABD başkanı soykırım konusunda samimiyse, her şeyden önce, bugün Amerika Birleşik Devletleri’ni inşa etmek için selefleri tarafından öldürülen 15 milyon Kızılderili, Vietnam, Afganistan, Kore, Kamboçya, Laos, Hrosima ve Nagazaki’de öldürülen toplam 10 milyon kişilerle ilgili konuşsun, Irak’ta nükleer silah bulmanın bahanesi ile bombaladığı milyonlarca masum insanı hatırlasın”.

“Kızılbaş” Başkanı, “Ermenistan’ın ilk başbakanı ve Taşnaktsutyun’un kurucularından Ohannes Kaçaznuni’nin itiraf ettiği gibi, olmayan soykırımın yapılmış gibi gösterilerek tarihin tahrif edilmesi, yeniden yazılması emperyalist güçlerin şantajıdır” diyor ve bu girişimi şiddetle kınıyor.

Böyle “demokratik” kurumlara kim güvenebilir?

Demokratik Azerbaycan için Gençlik Halk Birliği başkanı Elmaddin Behbud başka bir konuya dikkat çekti: “Şubat ayında Joseph Biden, Amerika Birleşik Devletleri’nin eski daimi temsilcisi Samantha Power’ı Amerika Birleşik Devletleri Ajansı Başkanlığı görevine aday gösterdi. Uluslararası Kalkınma (USAID). Senato da onayladı.

Bu bayan şimdi Ermeni “soykırımı” nı çılgınca ve bir kraldan çok bir kral olarak vaaz ediyor. Ermeni aşkı mı yoksa Türk düşmanlığı mı? Sanırım ikincisi … USAID’in bir Ermeni propaganda makinesine dönüştüğü açık. Böyle “demokratik” kurumlara kim güvenebilir?! ”

Azerbaycan sivil toplum kuruluşları Türkiye ile birlikte bu kararla karşı karşıya

Azerbaycan STK’ların da ortak bir açıklama yaptığını belirtmek gerekir. Açıklamada, “Ermeni soykırımı” iddiaları, “Büyük Ermenistan” yaratma hayalini yaşayan maceracı bir Ermeni topluluğunun komşu ülkelere yönelik sinsi toprak iddialarını gerçekleştirmenin yanı sıra soykırım ve terör politikalarını meşrulaştırma girişimidir. yirminci yüzyılın başlarında ve sonlarında Güney Kafkasya.

Azerbaycan STK’ları olarak, bölgedeki barışı ve güvenliği açıkça tehdit eden hasta Ermeniliğin fikirlerini güçlendirmeye hizmet eden, kardeş Türkiye’ye karşı çirkin kampanyayı ve ABD Başkanı’nın sözde “Ermeni soykırımı” konusundaki yanlış tutumunu şiddetle kınıyoruz. . Bölgede ve dünyada uzun vadeli barış, huzur ve güvenliğin tesis edilmesine katkı sağlayan kardeş Türk devletiyle kesin dayanışmamızı her zaman ifade ediyoruz.”