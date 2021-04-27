Kocaeli'de 100 bin tane üretiyor! Türkiye'de ilk onlar başladı Rusya, Almanya, Fransa sıraya girdi
KOCAELİ'de yaşayan Sinan Önal hobi olarak başladığı işte, şimdi yurt dışından gelen siparişlere yetişemiyor.
Gölcük ilçesinde yaşayan esnaf Sinan Önal ile tersane işçisi çocukluk arkadaşı Bedrettin Çulha, 2015 yılında boş zamanlarını değerlendirmek için ok gövdesi yapmaya karar verdi.
Ürettikleri ok gövdelerini Sivas'ta okçuluk kulübü yöneten bir yakınlarına göndererek test eden iki arkadaş, yaklaşık 6 ay süren Ar-Ge çalışmasının ardından gerekli standartlara sahip ok gövdesi üretmeye başladı.
Önal ve Çulha'nın ürettiği ok gövdeleri fiyat ve kalite bakımından ithal ürünleri geride bıraktığı için talep arttı. Bunun üzerine ikili firma kurup üretime geçti.
Yaklaşık 250 metrekarelik atölyede faaliyet gösteren firmanın ürettiği ok gövdeleri, yurt içi ve dışındaki profesyonel sporcular tarafından uluslararası müsabakalarda kullanılıyor.