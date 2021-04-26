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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Kosova'da koruma altında iddiası

Yaklaşık 400 bin kişiyi dolandıran Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Tiran'dan Kosova Prizren'e geçtiği ve burada 'etkili' bir ismin korumasında olduğu iddia edildi.

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Gazeteci Sevilay Yılman, bir kaynağının Faruk Fatih Özer‘in saklandığı yeri söylediğini iddia etti. Yılman, 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı belirtilen Thodex’in kurucusu’e ilişkin olarak, “Kaynağımın söylediği doğruysa; Özer, Türklerin yoğun yaşadığı Prizren şehrinde bölgedeki etkili bir ismin korumasında saklanıyor” ifadesini kullandı. Yılman, “İsim de üflendi kulağıma ancak elimde bunu kanıtlayacak herhangi bir delil olmadığı için şu anda yazmam doğru olmaz” dedi.

Tüm Türkiye, Thodex adlı kripto para şirketi sahibi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık vurgununu konuşurken, yurt dışında olan Özer'le ilgili yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen ve hakkında 'kırmızı bülten' çıkarılan Özer'in yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Özer'in yakalanması için Türkiye'den 4 emniyet ekibi çeşitli ülkelere gönderildi. 

Özer, kimin yanında saklanıyor? 

Özer'in nerede olduğu merak edilirken Habertük yazarı Sevilay Yılman, dikkat çeken bir iddiayı paylaştı.

Bugünkü köşesinde gizli bir kaynağından aldığı bilgiyi aktaran Yılman, Özer'in Prizren şehrinde etkili bir ismin korumasında saklandığını yazdı.

Kimin yanında saklandığının da kendisine söylendiğini belirten Yılman, söz konusu iddiayı doğrulatamadığı için bu ismi açıklayamadığını da belirtti.

Ne olmuştu? 

1994 Gebze doğumlu Özer'in, 391 bin yatırımcıyı dolandırarak yurt dışına kaçtığına ilişkin haberler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da soruşturma başlatmıştı. Sonrasında Özer'in iş yerinde arama yapıldı ve banka hesaplarına tedbir konuldu. İçişleri Bakanlığının 22 Nisan tarihli yazısıyla, İstanbul Havalimanı'ndan 20 Nisan'da Arnavutluk'taki Tiran Uluslararası Havalimanı'na gittiği belirlenen Özer'in, bu ülkede bulunduğu teyit edilmişti.

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