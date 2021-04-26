İstanbul depremi için büyük hazırlık! Gemiler hazır bekliyor 18 şehre tahliye edilecekler
Mega kent İstanbul'da olası büyük deprem için hazırlık başladı. Hazırlanan plana göre, depremzedeleri şehir dışına çıkarmak için İstanbul açıklarında tahliye gemileri bekleyecek. Ayrıca vatandaşların sevk edileceği 18 il de belirlendi. İşte o iller...
Onlarca gemi kimi limanda, kimiyse açıkta. Hepsi hazır halde bekliyor. Tek bir görevleri var, olası bir depremde yüz binlerce İstanbulluyu tahliye etmek. Tahliye planı, deprem eylem planının önemli bir parçası. 16 milyonluk mega şehir için tüm hazırlıklar 7,5 büyüklüğünde bir depreme göre yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte, çok detaylı bir deprem eylem planı hazırlandı. Bu planda çarpıcı ayrıntılar var.
İstanbul için 7.5 büyüklüğünde depreme göre plan hazır
Şehirden ayrılmak isteyen depremzedelerin tahliyesi planlanıyor. Bunun için de tüm hazırlıklar tamam.
TRT Haber'den Merve Güneş'in haberine göre; hazırlanan plana ilişkin konuşan, Jandarma Albay Metin Günal, "Destek illeri veya memleketlerine gitmek isteyen afetzedeler görevlendirilen ring araçlarıyla deniz, hava, kara ve demiryolu vasıtalarıyla tahliye edilmek üzere belirlenen tahliye alanlarına sevk edilecektir." dedi.