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Teslim olmamak için intihara kalkıştı! Kayseri'de uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

KAYSERİ'de, polise teslim olmamak için çatıya çıkarak, intihara kalkışan ve arkadaşı tarafından ikna edilip, inince gözaltına alınan uyuşturucu ticareti şüphelisi Levent D. mahkemece tutuklandı.

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Kocasinan ilçesinde dün meydana gelen olayda polis, Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan aranan Levent D.'yi gözaltına almak için evine gitti. Kapıyı açmayan Levent D., 2'nci kattaki evin arka odasından yangın merdivenine çıktı.

6 katlı apartmanın en üst katına çıkan Levent D., yangın merdivenin üzerine çıkıp, çatı sacını tutarak, intihar edeceğini söyledi. Yaklaşık 1,5 saat yangın merdiveni üzerinde duran Levent D., arkadaşının ikna etmesi sonucu bulunduğu yerden indi.

Gözaltına alınan Levent D., adliyeye sevk edildi. Levent D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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