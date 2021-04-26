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Batman'da dağlarda yetişiyor her derde deva oluyor! Fiyatını duyan inanamadı

İhlas Haber Ajansı

BATMAN'da yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığı iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, kilosu 500 liradan satışa çıktı.

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Sason ilçesinde 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu. Özellikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu, bölgede azalması nedeniyle bu yıl kilogramı 500 liradan alıcı buluyor. 

Zuzubak otunun çok şifalı olduğunu belirten vatandaşlardan Deniz Kahraman "Her dilde zuzubak olarak bilinir. Bir pancar çeşididir. Genellikle yüksek rakımlı Mereto Dağı eteklerinde yetişen bir pancar çeşididir. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Kilosu 500 liradan satılıyor. Çok şifalı bir bitkidir. Herkes tarafından tavsiye ediliyor" dedi.


Ezerek toz haline getirip yemeklerde baharat olarak tüketiyor
Çok pahalı olduğu için bağ halinde satılan zuzubak otunu alan vatandaşlar, kaya tuzuyla karıştırdıktan sonra ezerek toz haline getirip yemeklerde baharat olarak tüketiyor. Soğanıyla birlikte koparılan otun çeşidinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından endişelenen köylüler, zuzubak otunun soğanının koparılmamasını istiyor.

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