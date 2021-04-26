Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard ortaklığından çekileceği iddialarını doğruladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ilıcalı, '"Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz' ifadelerini kullandı.

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Hollanda ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın başına geçen ve Türk iş insanı Işıtan Gün ile birlikte kulübü yöneten Acun Ilıcalı kulüpteki ortaklığından çekildi.

Fortuna Sittard'ın Eredivisie'ye çıkmasında pay sahibi olan Acun Ilıcalı'nın, kulübü yönetme konusunda çıkan anlaşmazlıklardan dolayı böyle bir karar aldığı belirtildi.

Sosyal medyadan açıkladı: Başka bir takım almak istiyoruz

Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard ile yollarını ayırdığını ve futbol yatırımlarına İngiltere'den bir kulüp alarak devam edeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı, "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.