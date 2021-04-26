Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze sınavlar erteleniyor mu

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze sınavlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ertelenmesi gerekir' denirse ısrarımız olmaz" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze sınavlara ilişkin yaptığı açıklamada, durumun Koronavirüs salgınının gidişatına bağlı olduğunu söyledi. Selçuk, son olarak 3 Mayıs tarihinden sonra başlanmasına karar verilen yüz yüze sınavlarla ilgili yeniden bir erteleme söz konusu olup olmayacağına dair soruyu yanıtladı. İşte Ziya Selçukun o sözleri...

- Salgının seyrinde yeniden yaşanan artış nedeniyle sınavları erteleme kararı aldık. Okullarda yüz yüze eğitim yapan 8 ve 12. sınıf öğrencileri için sınavlar da yine okulda yüz yüze yapılacak.

- Diğer sınıf düzeylerinde sınavların ise 3 Mayıs sonrasında okulda yapılmasını uygun bulduk.

- 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili tümüyle bakış açımız şu; eğer sağlık koşulları açısından ‘sınavların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var’ denirse inanın; hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız.

- Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız olmaz. Çünkü çocuklarımız, velilerimiz, öğretmenlerimizin sağlığı her şeyden önce geliyor.