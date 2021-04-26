Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a 'Yardıma hazırız' mesajı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek, salgın için Hindistan’a “geçmiş olsun” dileklerini ilettiAbone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşerek, halihazırda Covid-19 salgınının tepe noktasına ulaştığı Hindistan’a “geçmiş olsun” dileklerini iletti ve Hindistan’a yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.