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Adana'da 15 yaşındaki kızı isteme kavgasında silahlar çekildi

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki kızı isteme meselesi yüzünden 7 kişinin yaralandığı silahlı sopalı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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ADANA merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 3 Ocak günü meydana gelen olayda; Kadir A. (26) komşusunun kızı 15 yaşındaki N.M.'ye aşık oldu. Kadir A., babası Şükrü (47) ve annesi Sıdak A.'ya (45) aileye gidip kızı istemelerini söyledi. Bunun üzerine anne ve baba N.M.'nin evine giderek annesi Emine ve babası Mehmet M.'den kızı istedi. Aile, 'kızlarının yaşının küçük olduğunu ve okuduğunu' söyleyerek isteği reddetti. A. ailesi, "Düğün hemen olmaz, okulunu bitirir öyle evlenirler" dedi. Ancak M. ailesi bunun uygun olmayacağını söyledi. A. ailesi, ikinci kez reddedilince iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer aile bireyleri de karışınca kavga çıktı. Kavga, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle önlendi.

Ertesi gün Kadir A., tekrar kızın evine gelerek N.M.'yi zorla almak istedi. Bunun üzerine iki aile arasında silahlı sopalı kavga çıktı. Çıkan kavgada Ayhan Y. (39), Ali Y. (52), Hüsne Y. (73), Mehmet Y. (32), Hasan Ali K. (24), Zübeyde K. (34) ve kızın annesi Emine M. (41) yaralandı.

Ailelerin evlerine koşarak tüfek ve tabanca alıp karşı tarafa ateş etmesi ve bir kadının silahlı şahıslara karşı koymaya ve onları sakinleştirmeye çalışması güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Kadının eli silahlı şahıslara karşı koyamadığı, şahısların sokağın diğer tarafına doğru ateş ettiği görüntülerde; kadının bir süre sonra gençlerin elinden silahları aldığı ve sakinleştirdiği daha sonra da kendisinin baygınlık geçirdiği yer aldı.

Olayla ilgili araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silah kullandığı öne sürülen Yusuf (33), Hakan (29) ile tedavisinin ardından Ayhan Y.'yi (39); karşı gruptan da Hamdullah (32), Kadir (26), Şükrü (47), Mehmet (19), Sıdak A. (45) ile Ahmet E.'yi (19) adreslerinde gözaltına almıştı.

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