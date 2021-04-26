Son dakika! Türkiye 29 Nisan'dan 17 Mayıs 2021'e kadar tam kapanma kararı aldı
TÜRKİYE koronavirüs vaka sayılarını indirmek için tam kapanma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 gün boyunca tam kapanma olacağını duyurdu.Abone ol
TÜRKİYE koronavirüsle mücadele kapsamında yasakları genişletmeyi tartışıyordu. Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiyeler bugün kabine toplantısında masaya yatırıldı. Seyahat yasağı ve tam kapanma ihtimali değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinede alınan kararları basın toplantısıyla açıkladı.
Koronavirüs salgınının dünyayı kasıp kavurduğunu belirten Erdoğan, sağlık alanında sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Artan vakalar sebebiyle tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kaldıklarını belirten Erdoğan "Artan vakalar bizi tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur bıraktı. Bugün kabine toplantımızda enine boyuna son durumu değerlendirdik. Ramazan bayramının ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımları atabilmemiz için bugünkü sayının çok daha altına düşmesi şarttır. Vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmemiz gerekiyor. Aksi taktirde turizmden eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz. Önümüzdeki günlerde hep birlikte fedakarlık yapmamız önem arz ediyor. " dedi.
Erdoğan yeni kararları da şu sözlerle duyurdu:
YENİ KORONAVİRÜS KARARLARI! YASAK VAR MI?
*29 Nisan Perşembe akşam saat 19.00'dan 17 mayıs 2021 pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
*İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.
*Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.
*Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
*Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.
*Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak. Diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet verecek.