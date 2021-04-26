TÜRKİYE koronavirüs vaka sayılarını indirmek için tam kapanma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 gün boyunca tam kapanma olacağını duyurdu.

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TÜRKİYE koronavirüsle mücadele kapsamında yasakları genişletmeyi tartışıyordu. Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiyeler bugün kabine toplantısında masaya yatırıldı. Seyahat yasağı ve tam kapanma ihtimali değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabinede alınan kararları basın toplantısıyla açıkladı.

Koronavirüs salgınının dünyayı kasıp kavurduğunu belirten Erdoğan, sağlık alanında sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Artan vakalar sebebiyle tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kaldıklarını belirten Erdoğan "Artan vakalar bizi tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur bıraktı. Bugün kabine toplantımızda enine boyuna son durumu değerlendirdik. Ramazan bayramının ardından hayatımızı kolaylaştıracak adımları atabilmemiz için bugünkü sayının çok daha altına düşmesi şarttır. Vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmemiz gerekiyor. Aksi taktirde turizmden eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz. Önümüzdeki günlerde hep birlikte fedakarlık yapmamız önem arz ediyor. " dedi.

Erdoğan yeni kararları da şu sözlerle duyurdu: