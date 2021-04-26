Sosyal mesafe efsanesi çöktü! Bilim insanları bir korona önlemini çöpe attı

1,5 metre ya da 15 metre… Bilim insanları yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bulaşma riskinde sosyal mesafenin etkisini incelediler. Araştırma sonuçlarına göre; sosyal mesafenin Covid-19’a karşı herhangi bir etkisinin olmadığı ispatlandı. Önemli olanın sosyal mesafe değil, enfekte bir kişiyle ne kadar süre aynı ortamda vakit geçirilmiş olduğu ortaya çıktı. Binlerce insana yok yere mi koronavirüs önlemini ihlal cezası kesildi?