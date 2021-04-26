Sosyal mesafe efsanesi çöktü! Bilim insanları bir korona önlemini çöpe attı
Koronavirüs salgını başladığı günden bu yana en çok uygulanan korona önlemiydi. Her yerde "sosyal mesafeye dikkat" uyarıları asıldı. Binlerce insana 'sosyal mesafeye uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Bilim Adamları'nın yaptığı bir araştırma ise 'sosyal mesafe' efsanesini yerle bir etti. İster 1,5 metre ister 15 metre… Hiç bir önemi yok...
1,5 metre ya da 15 metre… Bilim insanları yeni tip koronavirüsün (Covid-19) bulaşma riskinde sosyal mesafenin etkisini incelediler. Araştırma sonuçlarına göre; sosyal mesafenin Covid-19’a karşı herhangi bir etkisinin olmadığı ispatlandı. Önemli olanın sosyal mesafe değil, enfekte bir kişiyle ne kadar süre aynı ortamda vakit geçirilmiş olduğu ortaya çıktı. Binlerce insana yok yere mi koronavirüs önlemini ihlal cezası kesildi?
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma, COVID-19’a maruz kalma riskinin, iç mekanda ister 1,5 metre ister 15 metre olsun riskin aynı boyutta olduğunu ortaya koydu.
Kalabalık alanda maske de tam korumuyor
Araştırma, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 yönergelerini sorguladı ve ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Çalışma, kalabalık alanlarda maske takarken 15 metre dahi mesafe koyulsa havadaki patojenlere karşı güvenli bir ortam olmadığını gösterdi.
Nefes alma, yemek yeme, konuşma...
Araştırma sırasında hava filtrasyonu, varyantlar ve içeride harcanan zaman dahil olmak üzere iletimi etkileyebilecek çeşitli etkenler hesaplanarak bu sonuca ulaşıldığı belirtildi. Araştırmacılar ayrıca nefes alma, yemek yeme, konuşma veya şarkı söyleme gibi solunum aktivitelerine de baktılar.