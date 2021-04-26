A Milli Futbol Takımı için EURO 2020 şarkısını Mustafa Sandal düzenleyecek

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in çağrısına veren ünlü şarkısı Mustafa Sandal, EURO 2020'de mücadele edecek Milliler için şarkı hazırlayacağını duyurdu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020'de mücadele edecek Ay-Yıldızlılar için ünlü şarkısı Mustafa Sandal şarkı düzenleyecek.

Milli Takım'a şarkı besteleyeceğini sosyal medya hesabında duyuran Sandal, "2002'de hocama ve Milli Takım'a 'Pazara Kadar' şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonası'nda... Şenol hocama ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Gereği yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.

A Mili Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 için Tarkan ve Mustafa Sandal'dan şarkı beklediğini dile getirmişti.