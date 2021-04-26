Kendisini darp eden eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi

ANTALYA 3. Ağır Ceza Mahkemesi, ellerine kelepçe takarak kendisini darp eden eşini silahla öldüren Melek İpek hakkında 'ceza verilmesine yer olmadığına' hükmederek tahliyesine karar verdi.

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ANTALYA'da kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle öldüren Melek İpek'in tahliyesine karar verildi. 108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, kararı duyunca ağlayarak mahkeme heyetine teşekkür etti.

Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan Melek İpek, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde üçüncü kez hakim karşısına çıktı. İpek, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katıldı.

Duruşma salonunda maktul Ramazan İpek'in yakınlarının avukatı ile Melek İpek'in avukatları hazır bulundu. Duruşmayı tarafların yakınlarının yanı sıra STK'lar ve kadın dernekleri de takip etti.

108 gün sonra tahliye kararını duyunca ağladı

Mahkeme heyeti, duruşmanın ardından kararını açıkladı. Heyet, "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereğince Melek İpek'in tahliyesine karar verdi.

Hakim karşısına çıktığı 3'üncü duruşmada 108 gün sonra tahliye kararı ile özgürlüğüne kavuşan Melet İpek, hıçkırıklarla ağlayarak mahkeme heyetine teşekkür etti.