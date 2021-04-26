Kuzey Irak’ta 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Şimşek-Yıldırım operasyonunda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz daha şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ise 1 askerin yaralandığını, Pençe- Şimşek, Yıldırım Operasyonlarında şehit sayısının 2 olduğunu duyurdu.

"Şehit sayımız 2 olmuştur"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 26 Nisan 2021 tarihinde Pençe- Yıldırım Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, el yapımı patlayıcıya (EYP) basma neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz. Pençe- Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız 2 olmuştur" ifadelerine yer verildi.