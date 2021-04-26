Süper Lig'in 38'inci haftasında Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kendisi için hazırlanan özel maskeyle takımla yapılan antrenmanda yer aldı.

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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.