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Galatasaray'da Radamel Falcao özel maskeyle antrenmana çıktı

Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 38'inci haftasında Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, kendisi için hazırlanan özel maskeyle takımla yapılan antrenmanda yer aldı.

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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü sahasında Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre; Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Antalyaspor ile oynanan müsabakada tam süre alan futbolcular, pas organizasyonlarının ardından yaptıkları yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan oyunculardan Martin Linnes, takımla çalışmalara katıldı. Radamel Falcao ise kendisi için hazırlanan özel maskeyle idmanda yer aldı. DeAndre Yedlin ile Henry Onyekuru, tedavilerinin ardından takımdan ayrı çalıştı.

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