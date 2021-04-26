Kabine toplantısı kararı! Tam kapanma ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor
Kabine toplanısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıdan Türkiye için tam kapanma kararı çıktı.Abone ol
TÜRKİYE bugüne kadar ki en kapsamlı kapanma kararını aldı. Koronavirüs vaka sayısını bayramdan sonra 5 binin altına düşürmek için 17 gün boyunca tam kapanma uygulanacak. Kapanma bu perşembe günü saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 pazartesi günü sabah saat 05.00'a kadar kesintisiz olacak. Bu süreçte okullar kapanırken seyahat yasağı da uygulancak.
Kabine toplantısında alınan son dakika kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Artan vakalar sebebiyle tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kaldıklarını belirten Erdoğan "Vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmemiz gerekiyor. Aksi taktirde turizmden eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz. Önümüzdeki günlerde hep birlikte fedakarlık yapmamız önem arz ediyor. " dedi.
Erdoğan yeni kararları da şu sözlerle duyurdu:
TAM KAPANMA KARARLARI
*29 Nisan Perşembe akşam saat 19.00'dan 17 mayıs 2021 pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
*İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek.
*Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek.
*Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.
*Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek.
*Tüm sınavlar ertelenecek.
*Yeme içme sektöründe paket servisle hizmet verilecek.
*Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak. Diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet verecek.
*İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlara vefa ekipleri destek verecek. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakârlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız."