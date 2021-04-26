BIST 1.374
DOLAR 8,28
EURO 10,02
ALTIN 474,21
HABER /  EKONOMİ
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı

62 kişinin gözaltına alındığı ve 34 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı kripto para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında, hakimliğe sevk edilen 28 kişi "Yurt dışına çıkmamak" kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkeme, 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini ise reddetti.

Abone ol

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

6 şüpheli için tutuklama istenmişti
Savcılık sorgusu tamamlanan 34 şüpheli serbest bırakılırken, 6 şüpheli "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

22 şüpheliye ise adli kontrol istenmişti
Şüphelilerden 22'si ise "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Tüm şüpheliler serbest bırakıldı
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini reddetti. 28 şüpheli, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tam kapanma kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi
Kabine toplantısı kararı! Tam kapanma ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor
A Milli Futbol Takımı için EURO 2020 şarkısını Mustafa Sandal düzenleyecek
Kuzey Irak’ta 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye 26 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Başkan Erdoğan'dan Biden'ın 'soykırım' kararına tepki: Mesnetsiz ifadeler kullanmıştır
Bakan Koca yeni haritayı paylaştı! İşte illere göre son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımız ötesinde terör oluşumuna izin vermeyeceğiz
Son dakika! Türkiye 29 Nisan'dan 17 Mayıs 2021'e kadar tam kapanma kararı aldı
Hatay'da kaybolan 99 atla ilgili Adana'da bir ahırda arama yapıldı
Yorumlar