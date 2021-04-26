BIST 1.374
DOLAR 8,28
EURO 10,02
ALTIN 474,02
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Tam kapanma kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir" ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabine toplantısı kararı! Tam kapanma ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor
3 hafta sokağa çıkma yasağı iş yerleri AVM ve okullar kapanıyor seyahat da yok
Kuzey Irak’ta 1 askerimiz şehit oldu
Kendisini darp eden eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi
Başkan Erdoğan'dan Biden'ın 'soykırım' kararına tepki: Mesnetsiz ifadeler kullanmıştır
Bakan Koca yeni haritayı paylaştı! İşte illere göre son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımız ötesinde terör oluşumuna izin vermeyeceğiz
Son dakika! Türkiye 29 Nisan'dan 17 Mayıs 2021'e kadar tam kapanma kararı aldı
Hatay'da kaybolan 99 atla ilgili Adana'da bir ahırda arama yapıldı
Milyonluk cip satın aldı 8 defa yolda kaldı motor değişti yine yolda kaldı
Yorumlar