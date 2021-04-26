İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic'e UEFA tarafından bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olması sebebiyle soruşturma başlatıldı.

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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu yaptığı açıklamada; bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle Zlatan Ibrahimovic'e disiplin soruşturması açıldığını belirtti.

İsveç basınında yer alan haberlere göre; Ibrahimovic'in bir bahis şirketi ile ortaklık anlaşmasına vardığı ve bu sebepten dolayı spordan men ile yüklü miktarda para cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.