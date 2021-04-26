Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın gribal enfeksiyona yakalandığı ve serum tedavisi gördüğü öğrenildi.

Abone ol

Bordo mavililerin Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldiği maçın ardından Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın ağır gribal enfeksiyona yakalandığı öğrenildi.

Serum takıldı, tedavi altına alındı

61 Saat'in haberine göre Trabzonspor’un bugün yaptığı Göztepe maçı hazırlıklarında Avcı, şiddetli ağırların devam etmesi ve ateşinin çıkması sonucu antrenmana katılamadı.

Öğlen saatlerinde serum takılan Abdullah Avcı, tedavi altına alındı. İzmir’e gidecek olan bordo mavililerde Avcı’nın durumu durumu yarın belli olacak.

A TAKIMDA 1 POZİTİF VAKA

Ayrıca Trabzonspor’da bugün yapılan koronavirüs test sonuçlarında A takım bünyesinde bulunan idari personelin test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Trabzonspor’da futbolculara yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı öğrenilirken takım içerisinde gribal enfeksiyon olduğu ve birkaç futbolcunun hastalandığı kaydedildi.