Selçuk Tepeli FOX ile anlaştı! Fatih Portakal'ın yerine gelen Selçuk Tepeli kimdir?

FOX ana haberde Fatih Portakal'ın istifası sonrasında ana haber sunucusu belli oldu. Selçuk Tepeli FOX ana haberin yeni sunucusu oldu. Peki Selçuk Tepeli kimdir?

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Sürpriz bir kararla emekli olan Fatih Portakal FOX ana haber ile yollarını resmen ayırdı. Önce FOX yönetimi yazılı bir açıklama ile 'istifayı' doğruladı. Ardından da Fatih Portakal 'toprakta yaşayacağım' diyerek verdiği kararın gerekçelerini açıkladı.

FOX'ta Fatih Portakal'dan boşalan ana haber koltuğuna kimin oturacağı merak konusuydu. Fatih Portakal'ın istifasını ilk duyuran internethaber.com yerine gelen ismi de açıklıyor.

Selçuk Tepeli FOX ana haberin yeni sunucusu oldu. FOX Haber Koordinatörü Doğan Şentürk ile görüşen Selçuk Tepeli el sıkıştı. İnternethaber.com'a gelen bilgilere göre Selçuk Tepeli ile FOX yönetimi sözleşme aşamasına geldi.

FOX'un yeni yüzü Selçuk Tepeli kimdir?

Ana haberi sunucak olan Selçuk Tepeli, Habertürk'ün eski genel yayın yönetmeni. 1974 yılında İstanbul'da doğan Selçuk Tepeli, Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Selçuk Tepeli, IEP Rennes’de Avrupa Birliği Avrupa’da Sınırlar ve Kamu Hareketleri üzerine mastırını yaptı.

Medya sektöründe Aktüel ve Newsweek Türkiye dergisi yayın yönetmenliğini yapan Selçuk Tepeli, Habertürk yayın danışmanlığı, Gazete Habertürk Hafta Sonu ekleri genel yayın yönetmeni görevlerini yürüttü. Habertürk TV’de Ceyda Karan’la birlikte Eksen adlı programı yapan Selçuk Tepeli, Fatih Altaylı'nın görevi bırakmasından sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu. Selçuk Tepeli 2020 yılı ocak ayında Habertürk'ten istifa etmişti.