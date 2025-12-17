Şamil Tayyar tepki gösterdi herkes merak etti kim bu teste girmeyen kişi?

Şamil Tayyar, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere medya sektöründeki ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu operasyonuyla ilgili "Haklarında görece daha az iddia olanlardan en azından kan ve saç örneği alınırken, sözkonusu şahsın bırakın gözaltına alınmayı bu testten bile muaf tutulması, izaha muhtaçtır." dedi. Şamil Tayyar merak konusu olan bu kişiyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Dediğine göre bu kişinin kimliği yarın ortaya çıkacak ve herkes öğrenecek.

Abone ol

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelide uyuşturucu madde testi pozitif çıkmıştı. TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında söz konusu soruşturmayla ilgili önemli bir açıklama yapan Şamil Tayyar "Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var ama onunla ilgili işlem yapılmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Kim bu kişi?

Şamil Tayyar 'kim bu kişi" merakı yaratan açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve şu bilgileri paylaştı:

"Dün geceden bu yana çok yoğun bir telefon trafiği yaşadım. Önemli kısmına cevap veremedim.

-Ortak soru şu oldu: Kim bu? İlk günden bu yana masumiyet karinesine binaen dosyanın içeriğine girmedim, yine girmem.

-Hiç kimseyi toptancı bir yaklaşımla suçlamadım, topluma rol model olan bu kişilerin suçsuz olmalarını umdum. Burada itirazım, bazı şahısların imtiyazınadır.

Gözaltına alınmadı teste sokulmadı

-Haklarında görece daha az iddia olanlardan en azından kan ve saç örneği alınırken, söz konusu şahsın bırakın gözaltına alınmayı bu testten bile muaf tutulması, izaha muhtaçtır.

- Zira, Cumhurbaşkanımız, ucu kime dokunursa dokunsun her türlü iddianın üzerine gidilmesi konusunda açık çek vermişti. Kimse dokunulmaz değildir.

Bu kişiyi yarın herkes öğrenecek

-Soruya dönecek olursak, cevabı gizli tanık ifadesinde var. Yarın bu ifade tutanakları dosyaya girecek, kamuoyuna mal olacak, herkes öğrenecek.

- Aylar sonra işlem yapıldığında test için geçerli makul süre geçmiş olmaz mı? Uyuşturucu kalıntısı vücuttan atıldıktan sonra teste tabi tutulmasının ne anlamı kalır?