BIST 11.305
DOLAR 42,72
EURO 50,06
ALTIN 5.931,38
HABER /  MEDYA

Şamil Tayyar tepki gösterdi herkes merak etti kim bu teste girmeyen kişi?

Şamil Tayyar tepki gösterdi herkes merak etti kim bu teste girmeyen kişi?

Şamil Tayyar, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere medya sektöründeki ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu operasyonuyla ilgili "Haklarında görece daha az iddia olanlardan en azından kan ve saç örneği alınırken, sözkonusu şahsın bırakın gözaltına alınmayı bu testten bile muaf tutulması, izaha muhtaçtır." dedi. Şamil Tayyar merak konusu olan bu kişiyle ilgili yeni açıklamalar yaptı. Dediğine göre bu kişinin kimliği yarın ortaya çıkacak ve herkes öğrenecek.

Abone ol

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 7 şüphelide uyuşturucu madde testi pozitif çıkmıştı. TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik programında söz konusu soruşturmayla ilgili önemli bir açıklama yapan Şamil Tayyar "Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var ama onunla ilgili işlem yapılmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Kim bu kişi?
Şamil Tayyar 'kim bu kişi" merakı yaratan açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı ve şu bilgileri paylaştı:

"Dün geceden bu yana çok yoğun bir telefon trafiği yaşadım. Önemli kısmına cevap veremedim.

-Ortak soru şu oldu: Kim bu? İlk günden bu yana masumiyet karinesine binaen dosyanın içeriğine girmedim, yine girmem.

-Hiç kimseyi toptancı bir yaklaşımla suçlamadım, topluma rol model olan bu kişilerin suçsuz olmalarını umdum. Burada itirazım, bazı şahısların imtiyazınadır.

Gözaltına alınmadı teste sokulmadı

-Haklarında görece daha az iddia olanlardan en azından kan ve saç örneği alınırken, söz konusu şahsın bırakın gözaltına alınmayı bu testten bile muaf tutulması, izaha muhtaçtır.

- Zira, Cumhurbaşkanımız, ucu kime dokunursa dokunsun her türlü iddianın üzerine gidilmesi konusunda açık çek vermişti. Kimse dokunulmaz değildir.

Bu kişiyi yarın herkes öğrenecek

-Soruya dönecek olursak, cevabı gizli tanık ifadesinde var. Yarın bu ifade tutanakları dosyaya girecek, kamuoyuna mal olacak, herkes öğrenecek.

- Aylar sonra işlem yapıldığında test için geçerli makul süre geçmiş olmaz mı? Uyuşturucu kalıntısı vücuttan atıldıktan sonra teste tabi tutulmasının ne anlamı kalır?

-Yarın bir gün ismi bir şekilde kamuoyuna malolacak bu şahsın töhmet altında kalmamak için şimdiden uyuşturucu testine gönüllü katılmasını salık veririm."
İlgili Haberler
İmam Hatipli çıkan Ela Rümeysa Cebeci'nin test sonucu olay! İsmail Saymaz ifşası Kütüphane eğlence mekanı nerede? Ünlülerin gizli mekanı sahibini tanımayan... Furkan Torlak'tan Cem Küçük'ün iddialarına yanıt: 40 milyonluk ev, 10 milyonluk araba, kütüphane Mehmet Akif Ersoy'un aynalı yatak odası varmış! İsmail Saymaz en çok buna kızdı Cem Küçük, Furkan Torlak'ın mülklerini saydı! "Ersoy" haberinde adı geçince istifa etmişti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Nur Köşker evli mi eşi kimdir? Mehmet Akif Ersoy ifşası ya benimle olursun ya da...
Foto Galeri Nur Köşker evli mi eşi kimdir? Mehmet Akif Ersoy ifşası ya benimle olursun ya da... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi
Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi
Cömert patrondan çalışanlarına büyük jest! Herbirine 30 milyon prim dağıttı...
Cömert patrondan çalışanlarına büyük jest! Herbirine 30 milyon prim dağıttı...
FETÖ'ye büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu
FETÖ'ye büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu
Makam odasında dinleme cihazı bulunmuştu! Flaş gelişme
Makam odasında dinleme cihazı bulunmuştu! Flaş gelişme
Ergin Ataman: 87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu
Ergin Ataman: 87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu
Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos'a son çeyrekte teslim oldu
Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos'a son çeyrekte teslim oldu
Trump'ın Yahudi damadının şirketinden Warner Bros kararı
Trump'ın Yahudi damadının şirketinden Warner Bros kararı
Güllü'nün oğlu ifade verdi ablası için 'Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur' dedi
Güllü'nün oğlu ifade verdi ablası için 'Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur' dedi
Çekmeköy'de 7 araç tünel girişinde kazaya karıştı
Çekmeköy'de 7 araç tünel girişinde kazaya karıştı
ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
Hatay'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Hatay'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Netanyahu’dan ABD’yi kızdıracak 'Yahudi' açıklaması
Netanyahu’dan ABD’yi kızdıracak 'Yahudi' açıklaması