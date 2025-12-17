BIST 11.305
Makam odasında dinleme cihazı bulunmuştu! Flaş gelişme

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, makam odasında dinleme cihazının bulunması sonrası yürüttükleri çalışma kapsamında belediye başkan yardımcısı M.K, belediye personeli Y.Y. ve bilgi işlem uzmanı E.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Belediye personeli tutuklandı

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.Y. ve E.Y. tutuklandı.

