Sadettin Saran dönercinin videosuna kayıtsız kalmadı! Yaptığı yoruma beğeni yağdı

Bir dönerci sosyal medyada paylaştığı videoda 'Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran eğer bu videoya yorum yaparsa önümüzdeki hafta bütün öğrencilerimize döner ücretsiz' vaadinde bulundu. Dönercinin paylaşımına Sadettin Saran kayıtsız kalmadı. Saran'ın paylaşıma yaptığı kısa ve net yorum binlerce beğeni aldı.

Sadettin Saran dönercinin videosuna kayıtsız kalmadı! Yaptığı yoruma beğeni yağdı - Resim: 1

İzmirde bir dönerci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a seslendi.

Sadettin Saran dönercinin videosuna kayıtsız kalmadı! Yaptığı yoruma beğeni yağdı - Resim: 2

 Dönerci videosunda 'Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran eğer bu videoya yorum yaparsa önümüzdeki hafta bütün öğrencilerimize döner ücretsiz' vaadinde bulundu.

Sadettin Saran dönercinin videosuna kayıtsız kalmadı! Yaptığı yoruma beğeni yağdı - Resim: 3

Binlerce izlenme ve beğeni alana bu paylaşım beklenenden çok daha fazla ilgi görmesiyle birlikte Sadettin Saran’dan sürpriz bir hamle geldi.

Sadettin Saran dönercinin videosuna kayıtsız kalmadı! Yaptığı yoruma beğeni yağdı - Resim: 4

Saran, söz konusu videoya “Sözünü tut” yorumunu yaparak dönercinin çağrısına yanıt verdi. Saran'ın bu yorumu kısa sürede binlerce beğeni ve paylaşım alırken, sosyal medya kullanıcıları da esnafın vaadini yerine getirip getirmeyeceğini tartışmaya başladı.

