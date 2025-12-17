Bodrum'da korkunç olay! Yemek teklifini kabul etmedi diye...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yemek teklifini kabul etmediği kadını bıçaklayan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçakla yaralanmış bir kadının özel hastaneye kaldırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada, yaralı G.E'nin, kendisini bıçaklayan S.T. tarafından araçla hastaneye getirildiği belirlendi.

Yemek teklifini kabul etmeyince...

Kadının, birlikte sokak hayvanlarını besledikleri S.T.’nin kendisiyle gönül ilişkisi kurmak istediğini, bunu reddetmesi ve yemek teklifini kabul etmemesi nedeniyle S.T. tarafından bacağından bıçakla yaralandığını ifade etmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, savcılık talimatıyla yürüttüğü çalışmayla şüpheli S.T.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.