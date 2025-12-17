Ergin Ataman: 87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu

EuroLeague'in 16. haftasında Fenerbahçe Beko'yu 81-77 mağlup eden Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman maçın ardından yaptığı açıklamada sarı lacivertli taraftarlara tepki gösterdi. Ataman, "Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 87 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı. Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu" dedi.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup oldu.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın maçın ardından yaptığı açıklamada, tribünlerden annesine edilen küfürlere çok sert tepki gösterdi.

Euroleague mikrofonlarına konuşan Ataman'ın açıklamaları şöyle:

"Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 87 yaşındaki anneme küfretmeye başladı. Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm."

"87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu"

Daha sonra Türk basınına da açıklamalar yapan Ataman, "Teknik olarak bir şey söylemeyeceğim. Fenerbahçe 10 sayı öndeyken 87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu. Maçı oradan çevirip kazandık." diye konuştu.