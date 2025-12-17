BIST 11.305
DOLAR 42,72
EURO 50,06
ALTIN 5.931,38
HABER /  SPOR

Ergin Ataman: 87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu

Ergin Ataman: 87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu

EuroLeague'in 16. haftasında Fenerbahçe Beko'yu 81-77 mağlup eden Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman maçın ardından yaptığı açıklamada sarı lacivertli taraftarlara tepki gösterdi. Ataman, "Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 87 yaşındaki eğitimli anneme yönelik tezahürat yapmaya başladı. Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu" dedi.

Abone ol

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 16. haftasında konuk ettiği Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 81-77 mağlup oldu.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın maçın ardından yaptığı açıklamada, tribünlerden annesine edilen küfürlere çok sert tepki gösterdi.

Euroleague mikrofonlarına konuşan Ataman'ın açıklamaları şöyle:

"Neden anlamıyorum ama 10 bin eğitimsiz Fenerbahçe taraftarı, 87 yaşındaki anneme küfretmeye başladı. Sonrasında ise Allah bize yardımcı oldu. Oyuncularımız şutları atmaya başladı, savunmada ise agresif oynadık. Allah bize yardım etti ve gereken cevabı sahada verdik. Bu kadar. Gerçekten bu eğitimsiz insanların tezahüratları için çok üzgünüm."

"87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu"
Daha sonra Türk basınına da açıklamalar yapan Ataman, "Teknik olarak bir şey söylemeyeceğim. Fenerbahçe 10 sayı öndeyken 87 yaşındaki anneme küfreden taraftara Allah’ın cevabı bu. Maçı oradan çevirip kazandık." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos'a son çeyrekte teslim oldu
Fenerbahçe Beko evinde Panathinaikos'a son çeyrekte teslim oldu
Trump'ın Yahudi damadının şirketinden Warner Bros kararı
Trump'ın Yahudi damadının şirketinden Warner Bros kararı
Güllü'nün oğlu ifade verdi ablası için 'Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur' dedi
Güllü'nün oğlu ifade verdi ablası için 'Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur' dedi
Çekmeköy'de 7 araç tünel girişinde kazaya karıştı
Çekmeköy'de 7 araç tünel girişinde kazaya karıştı
ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
Hatay'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Hatay'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Netanyahu’dan ABD’yi kızdıracak 'Yahudi' açıklaması
Netanyahu’dan ABD’yi kızdıracak 'Yahudi' açıklaması
DMM’den BioNTech aşısı iddialarına yalanlama
DMM’den BioNTech aşısı iddialarına yalanlama
Sümbül Efendi Camisi’nde temizlik kulübesinde yangın
Sümbül Efendi Camisi’nde temizlik kulübesinde yangın
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
Doğum günü için dağıtılan çikolata, 10 öğrenciyi hastanelik etti
Doğum günü için dağıtılan çikolata, 10 öğrenciyi hastanelik etti
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması