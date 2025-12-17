BIST 11.305
GÜNCEL

Çekmeköy'de 7 araç tünel girişinde kazaya karıştı

Çekmeköy'de 7 araç tünel girişinde kazaya karıştı

Çekmeköy'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Şile Otoyolu'nun Çekmeköy Taşdelen mevkisindeki tünel girişinde, Şile istikametine seyir halinde olan 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı 7 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saat trafiğe kapatılan tünel, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

