Trump'ın Yahudi damadının şirketinden Warner Bros kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in şirketi Affinity Partners, medya ve eğlence şirketi Paramount'un Warner Bros. Discovery'ye yaptığı satın alma teklifinden çekildi.

Abone ol

ABD basınında yer alan haberlerde, Affinity Partners'ın "bu fırsatın daha fazla peşinde olmayacağını" belirttiği aktarıldı.

Haberlerde, şirketin Paramount'un Warner Bros. Discovery'ye yaptığı teklifin güçlü bir stratejik gerekçesi olduğuna inanmaya devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan ülke basınında, Warner Bros. Discovery'nin hissedarlarına Paramount'un teklifini reddedip, Netflix ile mevcut anlaşmayı desteklemelerini önermeye hazırlandığına dair haberler de yer aldı.

Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Daha sonra, medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna yapılan bildirime göre, Paramount'un yaptığı teklifi destekleyen finansman ortakları arasında Suudi Arabistan Varlık Fonu, Abu Dhabi'den L'imad Holding, Katar Yatırım Otoritesi ve Trump'ın damadı Kushner'ın şirketi Affinity Partners da yer almıştı.