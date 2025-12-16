TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasına ait VAR kayıtlarını yayımladı. Trabzonspor-Beşiktaş maçında El-Bilal Toure’nin kırmızı kart gördüğü pozisyona ilişkin görüntülerde, hakem Ali Şansalan’ın talebine rağmen pozisyonun VAR tarafından normal hızda değil hızlandırılarak izletildiğinin görülmesi tartışmalara neden oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasının VAR kayıtlarını yayınladı. Yayınlanan görüntülerde Trabzonspor - Beşiktaş maçında yaşanan ve siyah-beyazlıların golcüsü El-Bilal Toure'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon da yer aldı.

Ancak yayınlanan görüntülerdeki bazı kısımlar tartışmalara neden oldu. VAR incelemesi için monitöre davet edilen hakem Ali Şansalan’ın pozisyonun normal hızda oynatılmasını talep ettiği ancak VAR hakemi Alper Çetin’in pozisyonu normal hızda oynatmak yerine daha da hızlandırarak izletmesi dikkat çekti.