Cömert patrondan çalışanlarına büyük jest! Herbirine 30 milyon prim dağıttı...

Nijeryalı milyarder Abdulsamad Rabiu'nun şirketler grubu, sadakat ve performansı ödüllendirmek amacıyla yaklaşık bin 800 çalışana toplam 20,7 milyon dolar nakit prim dağıttı. Öne çıkan 5 çalışan kişi başı yaklaşık 691 bin dolar (yaklaşık 30 milyon TL) alırken, primler şirkete katkı ve çalışma süresine göre belirlendi.

Afrika'nın en zengin isimleri arasında yer alan ve dünya genelinde de en varlıklı 400 kişi içinde bulunan Nijeryalı iş insanı Abdulsamad Rabiu, çalışanlarına verdiği yüksek primlerle dikkat çekti. Rabiu'nun sahibi olduğu şirketler grubunda, sadakat ve performansı ödüllendirmek amacıyla milyonlarca dolarlık prim dağıtımı gerçekleştirildi.

Prim uygulamasından yaklaşık bin 800 çalışanın yararlandığı bildirildi. Dağıtılan tutarların personelin şirkete katkısına göre belirlendiği, özellikle öne çıkan 5 çalışanın kişi başı yaklaşık 691 bin dolar prim (yaklaşık 30 milyon TL)aldığı açıklandı.

GENİŞ ÇAPLI PRİM DAĞITIMI

Şirket bünyesindeki çok sayıda çalışana ise 3 bin 450 dolar ile 13 bin 810 dolar arasında değişen tutarlarda nakit ödül verildi. Primlerin, uzun süreli çalışma, performans ve şirketin genel başarısına katkı kriterleri doğrultusunda belirlendiği ifade edildi.

SERVETİNİN KAYNAĞI SANAYİ YATIRIMLARI

Servetini çimento, şeker ve sanayi alanındaki yatırımlarla büyüten Abdulsamad Rabiu, daha önce de çalışan odaklı uygulamalarıyla gündeme gelmişti. Dağıtılan yüksek tutarlı primler, iş dünyasında "zor dönemlerde dahi emeği ödüllendiren patron" örnekleri arasında gösterildi.