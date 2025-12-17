BIST 11.305
FETÖ'ye büyük darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftadır 39 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda yakalanan 160 şüpheliden 90'ının tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde, aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 39 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, FETÖ'nün dışişleri bakanlığı mahrem hizmetler yapılanması, güncel yapılanması, eğitim yapılanması ve finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanmalar içerisinde faaliyet gösteren 160 şüphelinin polis ekiplerince yakanladığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, şüphelilerden 90'ının tutuklandığını, 52'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını belirtti.

"Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor"

Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunanların da yakalandığını kaydeden Yerlikaya, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

