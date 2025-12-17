BIST 11.305
DOLAR 42,72
EURO 50,06
ALTIN 5.931,38
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı

ABD Başkanı Trump'tan Hanuka resepsiyonunda "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği Hanuka resepsiyonunda, kendisinin bugüne kadar İsrail'e en güçlü şekilde destek verdiğini ve bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Abone ol

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda Hanuka Bayramı'nı kutlayan çok sayıda Yahudi misafiri ağırladı.

ABD'deki Yahudilerle çok yakın ilişkileri olduğunu anlatan Trump, İsrail'e desteklerinin tam olduğunun altını çizerek, kabinesinde ve yakın çevresinde önemli pozisyonlarda çok güçlü Yahudi isimlerin olduğunu vurguladı.

"İsrail için çok şey yaptım, biz İsrail'i seviyoruz." diyen Trump, birinci başkanlık döneminde Golan Tepeleri'ni "İsrail toprağı" olarak tanıyan kararı, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi ve ABD'nin büyükelçiliğini buraya taşıması gibi siyasi adımlarını hatırlattı.

"Bunların mümkün olduğunu kimse hayal bile edemezdi ve benden önce hiçbir başkan bunları gerçekleştirememişti." ifadesini kullanan Trump, İsrail'in güvenliği için her yıl milyarlarca dolar destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

Gazze'de ateşkesi sağladığını ve 59 ülkenin bu sürece destek verdiğini ifade eden ABD Başkanı Trump, "Orta Doğu'da gerçekten bir barış var artık." dedi.

Konuşmasında İran'a yüklenen Trump, bu ülkenin nükleer kapasitesini "tamamen yok ettiklerini" savunarak, bunun İsrail'in güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

ABD'deki İsrail lobisinin eskiden açık ara en güçlü lobi olduğunu ifade eden Trump, artık bu lobinin eskisi kadar güçlü olmadığını belirterek, "Bu konuda dikkatli olmalısınız, eskiden daha güçlüydünüz." yorumunu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Hatay'da korkutan deprem! AFAD'dan açıklama
Netanyahu’dan ABD’yi kızdıracak 'Yahudi' açıklaması
Netanyahu’dan ABD’yi kızdıracak 'Yahudi' açıklaması
DMM’den BioNTech aşısı iddialarına yalanlama
DMM’den BioNTech aşısı iddialarına yalanlama
Sümbül Efendi Camisi’nde temizlik kulübesinde yangın
Sümbül Efendi Camisi’nde temizlik kulübesinde yangın
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
Doğum günü için dağıtılan çikolata, 10 öğrenciyi hastanelik etti
Doğum günü için dağıtılan çikolata, 10 öğrenciyi hastanelik etti
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması
TFF’nin yayımladığı VAR kayıtlarında 'normal hız' tartışması
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran ifadeler
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran ifadeler
İsrail'den skandal BM kararı! Tasarı mecliste kabul edildi
İsrail'den skandal BM kararı! Tasarı mecliste kabul edildi
Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm
Deprem bölgelerinde Asrın Felaketi’nden Asrın Destanı’na dönüşüm
Netanyahu’nun Aksa ziyareti sonrası Hamas’tan sert açıklama
Netanyahu’nun Aksa ziyareti sonrası Hamas’tan sert açıklama
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız
İYİ Partili vekilden Bakan Kurum’a deprem bölgesi teşekkürü: Biz sizden razıyız