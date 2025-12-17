BIST 11.305
İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti

Anadolu Ajansı
Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırıların sürdüğü iki yıl boyunca intihar vakalarının giderek arttığı İsrail ordusunda bir askerin daha intihar ettiği belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail'in kuzeyindeki askeri üste görevli bir asker kendini vurdu. Ağır yaralanan İsrail askerinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun askerin intiharına ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

İsrail resmi verilerine göre, ekim ayının sonuna kadar geçen 18 aylık sürede, 36 İsrail askeri intihar etti ve 279 asker intihar girişiminde bulundu.

Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarıyla soykırım yapan İsrail ordusu, 2 yılda 70 binden fazla Filistinliyi öldürdü.

