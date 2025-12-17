Bitlis'te eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi

Bitlis'te etkisini gösteren kar yağışıyla beraber kent beyaza büründü. Dün sabah başlayan kar yağışı gece saatlerine kadar sürdü. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle çarşamba günü okulların tatil edildiğini açıkladı.

Bitlis kent merkezinde etkili olan soğuk hava, dün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı sonrası araçlar ve sokaklar beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Yağış gün boyunca devam etti.

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Karla kaplanan Bitlis’te öğrencileri sevindiren haber geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime çarşamba günü ara verildi.

VALİLİK DUYURDU

Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde buzlanma riski nedeniyle öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önüne bulundurularak Bitlis Merkez ilçe ile Güroymak ilçesinde köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün (17 Aralık Çarşamba) süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis Merkez ilçe ve Güroymak ilçesinde köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

KAR ETKİSİNİ YİTİRECEK

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının gece saatlerinde bölgeyi terk edeceğini, kar yağışı sonrası hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşeceğini duyurdu.

BİTLİS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, bugünden itibaren Bitlis'te yağış beklenmiyor.