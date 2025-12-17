Bursa’da baba ve kızı evde ölü bulundu! Sır perdesi aralandı meğer baba...

BURSA’nın Osmangazi ilçesinde iki katlı bir evde baba Nazmi Aybey ile kızı Kübra Aybey ölü bulundu. Yapılan ilk incelemelerde boğuşma izlerine rastlanmazken sır perdesini olay yeri aydınlattı. İncelemelere göre baba Nazmi Aybey kızını boğup kendini astı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesi Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 16. Yayla Sokak'ta iki katlı evde Nazmi Aybey (55) ve kızı Kübra Aybey'in (28) yakınları tarafından hareketsiz halde bulunması üzerine durum, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

Baba çatı katında kızı alt katta

Olay yerine gelen ekipler 55 yaşındaki Nazmi Aybey'i çatı katında, 28 yaşındaki kızı Kübra Aybey'i ise ikinci kattaki yatağında ölü buldu. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından baba ve kızın cenazeleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Baba kızını boğup intihar mı etti?

Yapılan incelemelerde boğuşma izlerine rastlanmazken sır perdesi aralandı. Olay yeri incelemesine göre baba Nazmi Aybey'in önce kızı Kübra Aybey'i boğduğu, ardından çatı katında kendini astığı düşünülüyor.

Baba son zamanlarda...

Baba Nazmi Aybey’in son zamanlarda durgun olduğunu, sormalarına rağmen bir şey söylemediğini öne sürdü. Yakınları, ailenin en büyük kızı olan ve özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey’in ise bilinen herhangi bir sorununun olmadığını belirtti.

Kızlar alt katta kalıyormuş

3 kız çocuğu babası olan ve oto tamirciliği yapan Nazmi Aybey’in, eşi ve kızlarıyla birlikte 3 katlı binada yaşadığı, ailenin güler yüzlü ve komşularıyla iyi ilişkileri olduğu belirtildi. Kız kardeşlerin her gün anne ve babalarıyla birlikte yemek yiyip, vakit geçirdikten sonra uyumak için giriş katındaki daireye indiklerini söyleyen mahalle sakinleri, olay akşamı anne ile bir kızının üst katta, ailenin diğer kızlarının dışarıda olduğunu söyledi.

Baba ve kızın kesin ölüm nedenleri otopsinin ardından belirlenecek. ​​​​​​​