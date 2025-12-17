Kirayı bu yöntemle ödeyenlere uyarı: Evini kaybetti, borçlu duruma düştü

Kira bedelinin, kira sözleşmesinde açık bir yetkilendirme yer almadan ev sahibinin eşi ya da üçüncü bir kişiye yapılması, hukuk önünde geçerli kabul edilmeyebiliyor. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nin emsal niteliğindeki kararında, bu şekilde gerçekleştirilen kira ödemelerinin geçersiz olduğuna hükmedildi. Mahkeme, kiracının tahliyesine karar verirken, haksız itirazda bulunulduğu gerekçesiyle icra inkar tazminatı ödenmesine de hükmetti.

Kira ödemelerinde yapılan yanlış uygulamalar, kiracılar için ağır hukuki yaptırımlara yol açabiliyor. Kira bedelinin, ev sahibi yerine başka bir kişinin hesabına gönderilmesi halinde, bu ödeme borcu ortadan kaldırmıyor. Kira sözleşmesinde açık bir yetki yer almadığı sürece, bu tür ödemeler hukuk nezdinde geçerli sayılmayabiliyor.

MAHKEMEDEN EMSAL NİTELİĞİNDE TAHLİYE KARARI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararda, kiracının kira bedellerini ev sahibinin eşine yatırdığı, ancak bu kişiye yönelik yazılı bir yetkilendirme bulunmadığı tespit edildi. Mahkeme, bu ödemelerin hukuken geçerli olmadığına hükmederek kira borcunun devam ettiğini vurguladı. Bu gerekçeyle kiracının tahliyesine karar verildi.

İCRA İNKAR TAZMİNATI DA ÖDEYECEK

Karar yalnızca tahliye ile sınırlı kalmadı. Kiracının borca yaptığı itirazın haksız bulunması nedeniyle, icra inkar tazminatı ödemesine de hükmedildi. Böylece kiracı, kira borcunun yanı sıra faiz ve ek tazminat yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı.

HUKUKÇULAR UYARIYOR: YAZILI YETKİ ŞART

NTV'de yer alan habere göre; hukukçular, kiracıların benzer mağduriyetler yaşamaması için ödeme yapılacak kişinin mutlaka kira sözleşmesinde belirtilmesi ya da yazılı bir yetkilendirme belgesinin bulunması gerektiğine dikkat çekiyor. Aksi halde, kira bedeli düzenli olarak ödenmiş olsa bile, bu ödemeler hukuken "yapılmamış" sayılabiliyor ve tahliye süreci kaçınılmaz hale gelebiliyor.