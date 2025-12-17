BIST 11.280
DOLAR 42,72
EURO 50,07
ALTIN 5.930,58
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Bakırköy'de bir kişi, otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Abone ol

Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde ilerleyen Ü.B. (35) idaresindeki 34 NTZ 242 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda Ü.B. ağır yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ü.B. kurtarılamadı.

İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı - Resim: 0Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şimşek: ‘Asgari’nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Şimşek: ‘Asgari’nin maliyeti 1,1 trilyon lira
Adalet Bakanı Tunç'tan FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Tunç'tan FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin paylaşım
Benzin indirimi seriye bağladı üçüncü indirim geliyor motorine indirim var mı?
Benzin indirimi seriye bağladı üçüncü indirim geliyor motorine indirim var mı?
Evladına karaciğer dokusunu veren annenin uyanınca sorduğu soru duygulandırdı
Evladına karaciğer dokusunu veren annenin uyanınca sorduğu soru duygulandırdı
20 kilo vermişti, herkes kanser sanıyordu... Tanju Özcan hastalığını açıkladı
20 kilo vermişti, herkes kanser sanıyordu... Tanju Özcan hastalığını açıkladı
Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması! İş arayanlar için SGK müjdesi
Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması! İş arayanlar için SGK müjdesi
Setur Marinaları 2025'i sanat ve spor etkinlikleriyle tamamladı
Setur Marinaları 2025'i sanat ve spor etkinlikleriyle tamamladı
UEFA yetkililerinden İsrail itirafı
UEFA yetkililerinden İsrail itirafı
Kırmızı ette şap etkisi. Besicilere göre üretimde yüzde 20-30 kayıp var
Kırmızı ette şap etkisi. Besicilere göre üretimde yüzde 20-30 kayıp var
İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ'nin son verilerine bakın
İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ'nin son verilerine bakın
TÜİK: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 33,3 milyonu aştı
TÜİK: Trafiğe kayıtlı araç sayısı 33,3 milyonu aştı
Milyonlarca takipçisi vardı! Ünlü fenomen evinde ölü bulundu
Milyonlarca takipçisi vardı! Ünlü fenomen evinde ölü bulundu