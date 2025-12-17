İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

Bakırköy'de bir kişi, otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Abone ol
Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde ilerleyen Ü.B. (35) idaresindeki 34 NTZ 242 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
Saldırıda Ü.B. ağır yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ü.B. kurtarılamadı.
